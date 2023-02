Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a 'se razbuna' pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Un avant puternic de activitate diplomatica a Ucrainei are loc dupa ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a purtat discuții cu președintele SUA Joe Biden și cu liderii Turciei și Franței duminica, intensificand aceasta discuțiile in jurul unui razboi inceput de Rusia cu aproape 10 luni in urma.…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a susținut vineri presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters. „Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice…

- In scrisoare deschisa transmisa vineri pentru a marca noua luni de la invazia rusa, Papa Francisc a sugerat ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Papa Francisc a salutat taria ucrainenilor in fata asaltului violent…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…