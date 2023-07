Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre Ucraina și Rusia cres de la zi la zi, iar țintele Rusiei par sa fie din ce in ce mai strategice, astfel icnat, sa provoace pagube uriașe și multa suferința. Centrala nucleara de la Zaporojie se afla de multa vreme sub ocupație rusa, iar siguranța funcționarii normale a acesteia atarna…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi ca spionii ucraineni cred ca Rusia a pus la cale un incident pentru a elibera radiații de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, acuzație negata de Kremlin, noteaza Reuters.Intr-o declarație video, Zelenski a declarat ca Kievul iși impartașește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut joi ca serviciile secrete ale tarii sale au primit informatii conform carora Rusia are in vedere posibilitatea de a comite un atac "terorist" asupra centralei nucleare de la Zaporojie, care ar implica emiterea de radiatii, transmite Reuters.

- Barajul imens din sudul Ucrainei, zona care in acest moment este controlata de Rusia, a fost aruncat in aer marți, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit forțelor ucrainene și ruse. Ambele parți se acuza reciproc de distrugerea barajului aflat in amonte fața de Herson, transmite Reuters.…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters, citat de…

- Compania ucraineana Energoatom a anuntat luni ca exista o pana de curent la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce un oficial numit de Rusia a afirmat ca centrala a comutat pe alimentare standby si de urgenta, relateaza Reuters. „Da, ne confruntam cu cea de-a saptea pana de curent de la inceputul…

