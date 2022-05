Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata seara tarziu ca Rusia ar trebui sa fie declarata „stat terorist”, asa cum demonstreaza „realitatea de zi cu zi” in tara sa de la invazia rusa.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, in mesajul zilnic adresat poporului, ca furnizarea de arme grele catre Ucraina este cea mai buna investitie in mentinerea stabilitatii in lume si prevenirea multor crize severe pe care Rusia inca le planifica sau le-a provocat deja.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, intr-un interviu pentru presa ucraineana, ca nu exista alta cale de a pune capat razboiului decat negocierile cu Rusia. Zelenski a spus insa ca o intalnire cu Putin s-ar putea sa nu aiba loc. „Toți, inclusiv eu, percepem aceste negocieri ca…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Bucha, de unde jurnaliștii și ministerul ucrainean de aparare au transmis imagini terifiante, surprinse dupa retragerea trupelor ruse, scrie presa locala.Intr-un interviu acordat duminica seara, Zelenski a spus ca ceea ce s-a intamplat la Bucha este…

- Volodimir Zelenski a cerut comunitații internaționale sa recunoasca Rusia drept un ,,stat terorist". Președintele Ucrainei a anunțat ca forțele aeriene au lansat o bomba uriașa asupra teatrului in Mariupol, unde se aflau mai mulțu refugiați, care locuiau in oraș.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut, marti, o alocutiune in fata parlamentarilor britanici din Camera Comunelor, prin intermediul unei interventii video in direct, potrivit BBC. Zelenski le-a spus parlamentarilor ca li se adreseaza "ca cetatean, ca presedinte al unei tari mari, cu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre atacul asupra Maidanului Libertații de la Harkov, in urma caruia aproximativ 20 de persoane au fost ranite și mai multe cladiri au fost distruse.