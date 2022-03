Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are nevoie de o "asistenta miliatra nelimitata", avand in vedere ca Rusia "isi foloseste intregul arsenal" in razboiul din aceasta tara, a cerut joi, intr-o inregistrare video adresata summitului NATO, in curs la Bruxelles, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza The Associated…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat dupa reuniunea de la Bruxelles ca Alianta va continua sa impuna sanctiuni fara precedent Rusiei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Mandatul acestuia a fost de asemenea prelungit cu un an la conducerea NATO.…

- NATO urmeaza sa decida astazi intarirea apararii in tarile membre din Europa de Est din cauza razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Principalele tari aliate au trimis deja mii de militari pe flancul estic al NATO, impreuna cu baterii de aparare aeriana, nave de razboi si avioane, dar Alianta…

- Cel puțin opt oameni au murit in Kiev, dupa ce rachetele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc o scurgere de amoniac. A expirat ultimatumul dat de trupele rusești…

- In a patra saptamana de la invazia brutala a Rusiei in Ucraina, numeroși americani și europeni iși preseaza guvernele pentru a acorda Kievului cat mai mult sprijin militar, insistandu-se pe istituirea unei zone de interdicție aeriana.Prima țara care a cerut asta a fost Estonia. Parlamentul Estoniei…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis marți un nou mesaj video, din strada, in care spune ca liderii occidentali din birouri sunt responsabili pentru ca nu au luat decizia de a inchide spațiul aerian al țarii sale. „In timp ce rușii sunt de vina pentru crime, responsabilitatea este imparțita…

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a elogiat pe "inteligentul" Vladimir Putin si i-a criticat pe liderii occidentali pe care el i-a considerat "atat de prosti", sambata seara, la o mare conventie anuala a conservatorilor american, in Orlando (Florida), informeaza AFP. NATO, a spus el, "pare orice,…

- Acuzand Occidentul ca a parasit Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri ca nu se teme sa negocieze pentru a pune capat „invaziei" ruse, dar ca va avea nevoie de garanții de securitate pentru a face acest lucru. Vorbind la primele ore ale dimineții de la Kiev, Zelensky a…