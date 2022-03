Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decis marti sa retraga fortele de mentinere a pacii ucrainene din toate misiunile de pe mapamond. Decizia a fost luata pentru ca acestea sa se alature eforturilor de aparare a tarii impotriva ofensivei militare ruse, relateaza EFE si Ukrainska Pravda.Rada…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj catre ucraineni, in noaptea de vineri spre sambata. El a spus ca in cursul nopții vor avea loc noi atacuri. „Trebuie sa rezistam”, a fost mesajul lui.

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris intr-o postare pe Twitter ca fortele ruse incearca sa preia controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, potrivit CNN. „Fortele de ocupatie ruse incearca sa preia controlul asupra Cernobilului - centrala nucleara. Aparatorii nostri isi sacrifica…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…