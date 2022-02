Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ii acuza pe liderii europeni ca nu iau suficiente masuri pentru a incetini avansul Rusiei. „Ca in cel de-al Doilea Razboi Mondial, ati spus niciodata, dar iata-l din nou și nu faceti suficient pentru a raspunde”, a spus Zelinski.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut occidentalilor sa nu creeze panica in jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie in țara sa, relateaza AFP. Zelenskia estimat ca principalul risc pentru tara sa il reprezinta „destabilizarea din interior”, scrie Agerpres.„Nu…