Volodimir Zelenski pune presiune pe occident: `Succesul contraofensivei depinde de armamentul pe care il primim`

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut apel la lideri straini sa reactioneze la inregistrarea video de pe retelele sociale in care este prezentata execuția unui soldat ucrainean de catre invadatorii rusi. Intr-un mesaj video difuzat miercuri, liderul de la Kiev a declarat ca ocupantii ruși…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a verificat marți capacitatea unitaților de frontiera de a proteja frontiera de stat cu Rusia, in regiunea Sumi (nord), potrivit unui comunicat al președinției ucrainene.„In timpul unei calatorii de lucru in regiunea Sumi, președintele Ucrainei a verificat…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez „The Yomiuri Shimbun” ca nu a primit propuneri din partea Chinei de a purta negocieri cu liderul Xi Jinping. Zelenski sustine ca a transmis Beijingului, pe canale diplomatice, ca dorește un astfel de dialog.China a propus un…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marti seara ca asteapta "dialog" cu Administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, se afla in vizita in Rusia, anunța Mediafax."Noi am propus Chinei sa devina un partener" pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat, sambata seara, in discursul adresat natiunii, ca peste 400 de persoane si companii, majoritatea ruse, au fost sanctionate din cauza razboiului declanșat in februarie 2022. De asemenea, masurile punitive vizeaza iranieni si sirieni care ajuta Moscova…