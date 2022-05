La uzina Azovstal din Mariupol, ultimele forțe ucrainene care continua sa țina piept rușilor aparțin batalionului Azov. Cunoscut mai ales pentru originile sale ”neonaziste”, acest batalion de voluntari, acum integrat in armata, s-a remarcat și prin calitațile sale militare. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca batalionul controversat Azov face parte din Garda Naționala, care […] The post Volodimir Zelenski produce CUTREMURUL in plin razboi: a spus ce este "Batalionul Azov" cu adevarat! first appeared on Ziarul National .