Forte ucrainene au lansat o contra-ofensiva in zona orasului Harkov, al doilea cel mai important oras ucranean, anunta sambata ofciali locali, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, anunta, vineri, ca a discutat cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre crearea unui Fond de Solidaritate pentru Ucraina, in care sa existe lichiditati care sa ajute autoritatile, iar pe termen lung sa asigure refacerea tarii, anunța news.ro.

Procurorul Curtii Penale Internationale Karim Khan, care ancheteaza cu privire la presupuse crime de razboi in Ucraina, a efectuat o vizita in aceasta tara si a discutat prin videoconferinta cu presedintlee ucrainean Volodimir Zelenski, anunta miercuri CPI, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a amenintat cu moartea pe potentialii colaboratori sau sustinatori ai Rusiei in Ucraina, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat tarile occidentale ca razboiul declansat de rusi nu se va limita la Ucraina si ca atacarea libertatilor va afecta restul lumii, relateaza cnn.com.

Cu siguranța in aceste zile in mai toata lumea Vladimir Putin nu este deloc in topul preferințelor. Declanșarea "operațiunii militare speciale in Ucraina" (adica invazie in toata regula) l-a facut unul din cei mai detestați politicieni.

Antrenorul FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in fata formatiei CFR Cluj, dar a precizat ca nu merita mai mult, conform news.ro.

Ucraina 'nu are nevoie' de soldati straini pe teritoriul sau pentru a face fata Rusiei, care a desfasurat peste 100.000 de militari la frontiera comuna, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.