Stiri pe aceeasi tema

- Kievul se ocupa intens de crearea de noi unitati militare in perspectiva lansarii contraofensivei impotriva trupelor ruse care ocupa o parte din tara, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video de vineri seara, in cea de-a 422-a zi a razboiului declansat de Rusia impotriva tarii…

- Premierul ucrainean a facut o dezvaluire care schimba planurile anunțate de Volodimir Zelenski in ultimele saptamani. Astfel, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul american The Hill, Denis Smihal, a anunțat ultimele decizii luate de oficialii ucraineni, ca urmare a informațiilor aflate dupa…

- Scurgerea de documente clasificate care detaliaza planurile secrete ale SUA si NATO de a ajuta Kievul pare a fi o operatiune de dezinformare rusa pentru a semana indoieli cu privire la contraofensiva planificata de Ucraina, a declarat pentru Reuters Mihailo Podoliak, consilierul presedintelui Volodimir…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face din nou apel la aliați pentru livrarea de armament modern, afirmand ca unele dintre echipamentele trimise de Occident nu au funcționat, iar Kievul a fost nevoit sa le returneze „din nou și din nou”.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat intr-un interviu pentru La Repubblica ca rușii ar fi interesati sa preia controlul asupra Chisinaului - principalul interes il reprezinta aeroportul. De cealalta parte premierul moldovean a dat asigurari ferme ca autoritațile moldovene sunt pregatite…

- „Aceasta zi a inceput cu intreruperi preventive de energie electrica in unele regiuni ale statului nostru. Aceste intreruperi au fost necesare pentru a proteja retelele si instalatiile de generare de un nou atac cu rachete rusesti. Si incheiem aceasta sambata fara intreruperi de energie electrica pe…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca Ucraina va lupta pentru a pastra orasul-"fortareata" din est, Bahmut, cat mai mult timp posibil si a cerut Occidentului sa furnizeze arme cu raza lunga de actiune, pentru a ajuta Kievul sa impinga fortele ruse din regiunea Donbas,…

- Ucraina a obținut promisiunea aliaților occidentali ca va primi tancuri și cauta acum avioane de lupta pentru a respinge forțele ruse care avanseaza incet de-a lungul unei parți a liniei frontului. Volodimir Zelenski a vorbit, sambata, despre necesitatea unor rachete cu raze lunga de acțiune, iar un…