- In timpul vizitei sale la Casa Alba, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit lui Joe Biden o cruce militara pe care un luptator ucrainean din Bahmut, care lupta pe sistemul american Himars, a vrut sa i-o daruiasca.

- Vizita subliniaza faptul ca Statele Unite vor sustine Ucraina ”att timp cat va fi necesar”, a anuntat intr-un comunicat in care a facut public in mod oficial evenimentul o purtatoare de cuvant a Executivului american, Karine Jean-Pierre. Aceasta vizita, in cadrul careia se va anunta un nou sprijin american…

- O inregistrare video realizata de canalul polonez TVN24 surprinde momentul in care presedintele Volodimir Zelenski soseste cu trenul in Przemysl, in apropiere de granita dintre Poloniei cu Ucraina, relateaza CNN. Presedintele Zelenski a ajuns acolo cu trenul. Filmarea este datata 21 decembrie, dar nu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post” care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Presedintele SUA,…

- Zi importanta astazi pentru Ucraina și președintele țarii, Volodimir Zelenski, acesta fiind așteptat la Washington, acolo unde se va intalni cu omologul sau, Joe Biden. Liderul ucrainean urmeaza sa viziteze Capitoliul, fiind prima ieșire din țara, de la inceputul invaziei ruse. Care este scopul vizitei…

- Casa Alba a salutat sambata ceea ce pare sa fie o ”victorie extraordinara” pentru Ucraina și un esec usturator pentru Moscova dupa retragerea fortata a armatei ruse si recucerirea orasului Herson, in sudul tarii, relateaza AFP. ”Se pare ca ucrainenii tocmai au repurtat o victorie extraordinara: singura…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marti americanilor „sa mentina o unitate de neclintit” pana la „restabilirea pacii” in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru Kiev,…