Volodimir Zelenski, primit de Klaus Iohannis la Cotroceni. A salutat Garda de Onoare in limba romana

- Liderul de la Kiev a fost intampinat pe aeroport de ministrul de Externe, Luminița Odobescu, ulterior fiind primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi oficiali au facut declarații comune de presa, dupa discuțiile private pe care le-au avut anterior. In cadrul conferinței,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat pe internet un mesaj de recunoștința adresat Romaniei, imediat ce a ajuns la București. “Am ajuns in București, Romania, pentru discuții cu @KlausIohannis și pentru a consolida relațiile noastre de buna vecinatate. Ucraina este recunoscatoare pentru…

- O echipa Digi24 a ajuns astazi in localitatea Ceatalchioi din județul Tulcea, acolo unde au fost gasite resturi din ce poate fi o drona lansata de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunare. Reporterul care a relatat de la fața locului spune ca a gasit acolo bucați dintr-o posibila drona, deși cercetarea…

- Subiectul dronei rusesti cazute pe teritoriul Romaniei a debutat luni, cand surse ucrainene au transmis pentru Reuters ca doua drone rusesti au cazut pe malul romanesc al Dunarii, informatia fiind sustinuta ulterior de declaratii oficiale ale purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev,…