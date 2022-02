Miercuri spre joi dimineața, Rusia a declarat razboi Ucrainei. De atunci și pana astazi, lucrurile nu s-au liniștit, ba din contra, se agraveaza. Cu toate acestea, cel care sta alaturi de poporul sau și lupta cot la cot este președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Pe rețelele de socializare, oamenii posteaza filmulețe cu el și scriu in descrieri sau in comentarii: „Respect ca a ramas alaturi de poporul sau”, „Zelenski a devenit acum unul și același cu poporul sau” etc. The post Volodimir Zelenski, președintele care a caștigat respectul intregii lumi appeared first on Puterea.ro .