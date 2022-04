Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, in a 49-a zi a razboiului declanșat de Vladimir Putin, un mesaj in limba engleza in care avertizeaza ca, fara arme suplimentare din partea Occidentului, razboiul va deveni „o baie de sange fara sfarșit, care va raspandi mizerie, suferința…

- Ministerul de Externe de la Kiev avertizeaza ca, in cazul in care Rusia va reusi sa cucereasca Ucraina, urmatoarele tinte ale lui Vladimir Putin vor fi vecinii Ucrainei. Declaratiile au fost facute de purtatorul de cuvant al MAE ucrainean, Oleg Nikolenko, in contextul afirmatiilor sefului diplomatiei…

- A patra runda de negocieri dintre Ucraina si Rusia a fost dificila, a anunțat, marti seara, Mihailo Podoliak, consilier al presedintelui Volodimir Zelenski, inaintea noilor discuții de miercuri.„Contradictii profunde” persista in negocierile ruso-ucrainene, care vor continua miercuri, dar un „compromis”…

- Sute de refugiați s-au imbarcat pe feriboturile care traversau Dunarea pentru a scapa de invazia Rusiei in Ucraina. Cu paltoane de iarna și mai multe valize, familiile refugiate au stat pe bacul care le-a adus in portul Isaccea, un oraș romanesc situat intre Moldova și Marea Neagra. Au fost prezenți…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Potrivit BBC, mai mult de jumatate dintre refugiați au ajuns in Polonia, in timp ce 150.000 au trecut in Ungaria, iar restul in…

- Declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au surprins intreaga lume. Acesta a lansat un atac dur la adresa NATO. Mai exact, liderul ucrainean susține ca tot ce a putut sa faca NATO pentru Ucraina a fost sa achiziționeze 50 tone de combustibil, adaugand ca nu știe ce se așteapta membrii…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis un mesaj de ultima ora. El a cerut azi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru țara sa, susținand ca daca Ucraina va fi infranta, Rusia iși va indrepta apoi atacul spre restul Europei de Est, incepand cu țarile baltice, ca sa ajunga…

- Gigantul american Google a transmis joi, 3 martie, intr-un comunicat de presa, ca va dona 5 milioane de dolari, adica aproximativ 4,46 milioane de euro, pentru ajutorarea persoanelor care parasesc Ucraina dupa invazia Rusiei. „In Romania, Google.org ofera un grant de 500.000 de dolari catre Crucea Roșie…