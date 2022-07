Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca o incetare a focului cu Rusia fara a revendica teritoriile pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu publicat vineri de The Wall Street Journal, relateaza Reuters, citata de realitatea.net.

- Oficialii de la Casa Alba au inceput sa-si piarda increderea ca Ucraina isi va putea recupera toate teritoriile pierdute in razboiul declansat de Rusia in urma cu patru luni, au dezvaluit pentru CNN oficiali americani.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri Uniunii Europene sa ii permita țarii sale sa inceapa drumul spre aderarea la blocul comunitar european și a avertizat ca ambițiile teritoriale ale Rusiei se intind de la Varșovia și pana la Sofia, scrie Digi24.ro , cu referire la Reuters .

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Consilierul președintelui Ucrainei Mihail Podolyak a spus ca Kievul exclude posibilitatea unui acord de incetare a focului cu Moscova, transmite Reuters. Potrivit acestuia, nu exista planuri de a incheia acorduri cu Rusia care sa prevada cedarea teritoriilor. El a menționat ca concesiile ar aduce consecințe…