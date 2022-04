Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodymyr Zelenski a explicat intr-un interviu difuzat duminica, in cadrul emisiunii "60 Minutes" a postului CBS, de ce a ales sa nu fuga din Ucraina atunci cand fortele rusesti au lansat invazia tarii pe 24 februarie.

- Corespondentul 60 Minutes, Scott Pelley, l-a intervievat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in interiorul unei cladiri guvernamentale din Kiev. Este, se pare, locul care ii servește drept adapost in aceste vremuri dificile din Ucraina.

- Corespondentul in Ucraina al CBS i-a luat un interviu lui Volodimir Zelenski imediat dupa intoarcerea lui din Bucea, orasul de la periferia Kievului unde armata ucraineana a descoperit gropi comune si strazi acoperite cu trupurile civililor ucisi, dupa retragerea soldatilor rusi.

Corespondentul in Ucraina al CBS i-a luat un interviu lui Volodimir Zelenski imediat dupa intoarcerea lui din Bucha, orașul de la periferia Kievului unde armata ucraineana a descoperit gropi comune și strazi acoperite cu trupurile civililor uciși, dupa retragerea soldaților ruși.

- Statele Unite continua sa mareasca sprijinul militar pentru Ucraina. In conferința sa de presa de miercuri, de la Casa Alba, președintele Joe Biden a anunțat și a semnat deblocarea a 800 milioane de dolari in material militar, ca raspuns la cererea președintelui Volodimir Zelenski. Corespondentul RFI…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a devenit principala ținta a Rusiei, in razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. „Operațiunea militara speciala” anunțata pe 24 februarie de liderul de la Kremlin și-a propus „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei, declarații care lasa sa se…

Sute de militari rusi au fost capturati de fortele ucrainene, a anuntat duminica presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite dpa.

- Zelenski este la baza jurist, dar nu a profesat niciodata. In adolescența a cochetat cu atletismul și muzica, dar s-a oprit la actorie. El a ajuns sa apara la televizor, din ce in ce mai mult și in show-uri din ce in ce mai importante. Totul s-a petrecut prin intermediul proiectului „Kvartal 95”, care…