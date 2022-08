Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Rusia a trimis combine de recoltat din Peninsula Crimeea in doua regiuni ocupate de Rusia din Ucraina pentru a acoperi lipsa de echipamente necesare pentru a transporta recolta, a declarat un reprezentant al unei administratii locale instalate de Rusia, relateaza Reuters. Fii la curent cu…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise intr-un atac al forțelor armate ucrainene luni (12 iulie) in orașul Nova Kakhovka, aflat sub control rusesc, in regiunea Kherson din sudul Ucrainei, a anunțat marți (12 iulie) agenția de presa de stat rusa TASS. Oficialii ucraineni au declarat ca forțele lor au…

- Diplomatia rusa a transmis vineri mesaje diferite despre decizia statelor UE de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate pentru aderarea la blocul comunitar, purtatoarea de cuvant a MAE rus afirmand ca aceasta ilustreaza o strategie occidentala de izolare a Rusiei si ea…

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca majoreaza pensiile și salariul minim din Rusia, in ceea ce experții susțin ca este o incercare a liderului de la Kremlin de a minimaliza impactul razboiului din Ucraina asupra economiei rusești, potrivit Reuters . Președintele rus a anunțat o majorare…

- Ucraina trebuie sa fie capabila sa negocieze cu Rusia de pe o pozitie de forta astfel incat Moscova sa nu fie incurajata sa adopte alte actiuni agresive, a afirmat miercuri sefa guvernului eston Kaja Kallas, transmite Reuters.