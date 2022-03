Peste 100 de copii și-au pierdut viața in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața Congresului SUA, adaugand ca nu vede ”niciun sens in viața” daca nu poate preveni moartea altor copii nevinovați, relateaza BBC.„Acum am aproape 45 de ani. Varsta mea s-a oprit, atunci cand inimile a peste 100 de copii au incetat sa mai bata. Nu mai vad niciun sens in viata, daca nu pot opri moartea si asta este cea mai mare preocupare a mea in calitate de lider al poporului meu”, a spus președintele Zelenski, vizibil emoționat.In timpul discursului…