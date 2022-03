Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat joi Germania sa darame noul zid ridicat in Europa impotriva libertatii odata cu declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei: „ Inca va protejati in spatele unui zid care nu va lasa sa vedeti prin ce trecem”, a transmis Zelenski in timp ce vorbea parlamentarilor…

- Chiar si cel mai rau razboi se incheie. Uneori, ca in 1945, singurul rezultat este o lupta pana la moarte. Cu toate acestea, cele mai multe razboaie se termina cu o intelegere care nu satisface pe nimeni pe deplin, dar cel putin pune capat varsarii de sange. Si, de cele mai multe ori, chiar si dupa…

- Vladimir Putin i-a facut lui Volodimir Zelenski o oferta "finala" pentru incetarea razboiului din Ucraina si asteapta decizia presedintelui ucrainean, care se afla in impas, scrie Jerusalem Post. Miercuri, la trei zile de la intalnirea premierului israelian Naftali Bennett cu presedintele rus Vladimir…

- Zelenski schimba discursul: Spune ca a ințeles ca NATO nu va primi Ucraina. ”Sunt pregatit pentru un dialog, nu pentru capitulare” Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca este pregatit pentru dialog și ca a ințeles ca NATO nu accepta Ucraina. Declarațiile acestuia, acordate ABC News și…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem pregatiți…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu pentru CNN direct dintr-un buncar. Zelenski nu se arata prea increzator in negocierile cu Rusia și arata ca Ucraina este simbolul intregii lumi in lupta pentru libertate și democrație. https://www.facebook.com/zelenskiy.official „Ei au…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj adresat direct cetațenilor ruși in care le-a cerut acestora sa il opreasca pe Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …