- Coloane imense cu zeci de mii de manifestanți in mai mai multe orașe europene, la Tbilisi, Frankfurt, Praga, Bratislava, Paris și Vilnius. Oamenii au marșaluit vineri seara in semn de susținere fața de Ucraina, in contextul in care aceasta țara rezista, de noua zile, bombardamentelor armatei ruse. Președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat, vineri, prin Zoom, manifestantilor din mai multe orase europene – Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Praga, Lyon, Paris - care si-au aratat sustinerea fata de Ucraina. Dupa ce si-a spus mesajul, Zelenski a fost ovationat de manifestanti,…

- „Eu și toata Ucraina vedem și simțim sprijinul intregii lumi. Mulțumesc pentru asta, OAMENI BUNI!”, a spus Zelenski dupa ce in ultimele zile și in seara de vineri, in mai multe țari au fost din nou proteste pentru oprirea razboiului din Ucraina.„Va mulțumesc, Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava,…

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- Primarul USR al Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, a anunțat miercuri, 2 martie, ca instituția pe care o conduce va rezilia contractele pe care le deruleaza cu companiile rusești, in contextul in care țara condusa de Vladimir Putin se afla in a șaptea zi de invadare a Ucrainei.„Reziliem (și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va vorbi duminica la telefon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si sambata cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a incerca "sa evite ce este mai rau" in Ucraina, a anuntat vineri seara Palatul Elysee, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Emmanuel Macron a vorbit sâmbata despre criza ruso-ucraineana cu premierul britanic Boris Johnson și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, înainte de calatoria sa la Moscova și Kiev, a anunțat Elysée, potrivit AFP.Aceste covorbiri telefonice separate se înscriu „într-un…