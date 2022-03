Stiri pe aceeasi tema

- Rușii nu au puterea sa ne cucereasca, spune președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a postat in cursul nopții un nou mesaj video in care s-a aratat increzator ca șansele Rusiei de a invada cu succes țara sa sunt mici. Zelenski a facut din nou apel catre aliații occidentali, pe care ii indeamna…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Poporul rus incepe sa resimta sanctiunile impuse de Europa impotriva lor, din cauza razboiului pornit de Putin in Ucraina. Noi proteste au izbucnit in mai multe locuri din capitala Rusiei dar și in restul țarii. Manifestații impotriva razboiului au loc, duminica, la Moscova și in cel puțin 40 de localitați…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu pentru CNN, dintr-un buncar secret. Zelenski este de parere ca, atat timp cat atacurile ordonate de Putin asupra orașelor din Ucraina nu se vor opri, va fi foarte greu de negociat un acord de pace. In interviul sau acordat pentru CNN din…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri atacul Rusiei asupra Ucrainei, informeaza agentiile EFE si AFP, potrivit Agerpres. Liderul de la Kiev a facut apel la europenii care au pregatire militara sa lupte in…

- Deși anunța retragerea trupelor, se pare ca Rusia a aduc inca 7.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit unui oficial al Casei Albe. „Rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina. Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta…