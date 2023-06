Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii au avertizat in același timp ca asaltul se afla inca in faza incipienta - și ca SUA și aliații sai „raman optimiști”, in vreme ce Ucraina a spus și ea ca principala sa forța militara nu a fost aruncata in lupta și ca evenimentele majore urmeaza sa aiba loc, scriu CNN și The Guardian. Contraofensiva…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 16 iunie, ca orice fel de negocieri de pace cu Moscova sunt posibile doar dupa retragerea completa a trupelor ruse din teritoriile ocupate, informeaza CNN."Astazi, am spus in mod clar și repetat in cadrul intalnirii noastre ca a permite orice…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu mai exista "limite morale" care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicatii subacvatice ale inamicilor sai, dupa ce a calificat exploziile de la…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Zeci de sefi de stat si de guvern din Europa si lideri ai Uniunii Europene s-au reunit in Republica Moldova, in apropiere de granita cu Ucraina, pentru a transmite un mesaj de sustinere a celor doua tari in contextul razboiului declansat de Rusia. Intre ei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care in acest weekend se intalneste cu parteneri europeni care furnizeaza arme tarii sale, a declarat sambata ca "primii pasi importanti" ai unei contraofensive militare impotriva fortelor ruse "vor fi facuti in curand", relateaza CNN. Vorbind cu jurnalisti…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis din nou duminica omologului sau Volodimir Zelenski angajamentul sau de a asigura „tot ajutorul necesar Ucrainei pentru a-si restabili suveranitatea si integritatea teritoriala”, a anuntat Palatul Elysee , citat de AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau video de sambata seara, adresat națiunii, ca in atacul recent al rusilor la Sloviansk au murit 11 civili, intre care si un baiețel de doar doi ani. „Niciunul dintre cei care se sunt vinovati de aceasta agresiune nu poate fi iertat…