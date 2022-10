Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declara ca forțele rusești din regiunea ocupata Herson sunt angajate in furturi masive de echipamente medicale și ambulanțe, in incercarea de a face zona nelocuibila.

- Forțele ruse din regiunea ocupata Herson sunt angajate in furturi masive de echipamente medicale și ambulanțe in incercarea de a face zona nelocuibila, a declarat vineri seara președintele Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

- „Garantam viața, securitatea și justiția tuturor celor care vor renunța imediat la lupta”, a declarat ministrul intr-un mesaj video transmis militarilor ruși, relateaza Le Figaro, preluat de G4Media.ro.„Inca mai puteți salva Rusia de la tragedie și armata rusa de la umilința” sau „ramaneți in memorie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, joi seara, in discursul adresat natiunii, ca armata ucraineana a recucerit peste 500 de kilometri patrati in regiunea Herson de la 1 octombrie. De asemenea, Zelenski a afirmat ca a discutat cu seful Agentiei Internationala pentru Energie Atomica…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video pstat pe retelele de socializare, ca armata sa ”desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii”. ”Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre, ca parte a operatiunii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care se adopta deciziile Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) din 30 septembrie. Potrivit acestui document, Kievul afirma ca este imposibil sa se poarte negocieri cu Rusia, atata timp cat Vladimir Putin este președintele…

- Trupele ucrainene au strapuns pozițiile rusești de pe raul Nipru, la nord-est de Herson, oraș strategic deținut de Rusia in sudul Ucrainei, scrie BBC. Avanssul a fost raportat de armata rusa și de oficialii instalați de Rusia in regiune. Exista un puternic foc defensiv rusesc, spun aceștia. Președintele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul adresat poporului, duminica noaptea, ca mobilizarea criminala este folosita de Rusia nu doar pentru a prelungi suferinta oamenilor din Ucraina si pentru a destabiliza si mai mult lumea, ci si pentru a extermina fizic oameni - reprezentanti…