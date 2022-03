Volodimir Zelenski: Mi-am văzut familia o singură dată de la începutul războiului Intr-un interviu pentru CNN și Reuters, Zelenski a vorbit despre condițiile pentru continuarea negocierilor cu Rusia, dar si despre familia pe care nu a vazu-o decat o data de la inceperea razboiului. Intr-un interviu acordat ieri CNN și Reuters, Zelenski a vorbit despre condițiile pentru continuarea negocierilor cu Rusia, insistand ca forțele ruse trebuie sa […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

- Intr-un interviu pentru CNN și Reuters, Zelenski a vorbit despre condițiile pentru continuarea negocierilor cu Rusia, dar si despre familia pe care nu a vazu-o decat o data de la inceperea razboiului.

