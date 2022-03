Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i a cerut sambata, 19 martie, Elvetiei sa ia masuri impotriva oligarhilor rusi, care din 'frumoasele orase elvetiene' contribuie la razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei, transmite Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut sambata Elvetiei sa ia masuri impotriva oligarhilor rusi, care din ''frumoasele orase elvetiene'' contribuie la razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei, transmite Reuters.

Intr-un mesaj adresat miilor de participanti la un protest anti-razboi desfasurat la Berna, Zelenski i-a multumit Elvetiei pentru sprijinul acordat dupa ce armata rusa a inceput invadarea Ucrainei, in 24 februarie, dar a schimbat tonul atunci cand s-a referit la sectorul financiar elvetian.

Rușii au conturi in valoare de pana la 213 miliarde de dolari in bancile elvețiene, estimeaza asociația industriei financiare a țarii. Sancțiunile impotriva Rusiei ofera ocazia rara de a arunca o privire in seifurile elvețiene, relateaza Reuters. Asociația Bancherilor Elvețieni (SBA) a estimat ca

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri seara ca se afla inca in Kiev, in Ucraina, intr-un videoclip distribuit pe pagina sa oficiala de Instagram, vrand sa arate ca nu a fugit din țara sa.„Sunt aici. Sunt in locul meu", le-a spus Zelenski susținatorilor sai, raspunzand zvonurilor despre locul

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca Rusia a efectuat lovituri cu rachete asupra infrastructurii ucrainene si politiei de frontiera a tarii si ca explozii au fost auzite in multe orase, informeaza Reuters.