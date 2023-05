Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vizita oficiala a șefului NATO in Ucraina, Volodimir Zelenski are așteptari mari privind aderarea țarii sale la Alianța Nord-Atlantica. Mai mult, acesta a transmis un mesaj, joi seara, in care exclude faptul ca NATO sa nu-i adreseze o invitație privind aderarea țarii sale. Surpiza neplacuta vine…

- In cursul zilei de marți, liderul ucrainean a discutat cu președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Kevin McCarthy, despre modul in care țara sa folosește banii acordați de SUA ca asistența pentru razboi. Asigurarile au fost date in contextul in care republicanii doresc sa se asigure ca tot acest…

- Ca in fiecare sarbatoare importanta, Vladimir Putin nu renunța la atacurile agresive asupra Ucrainei. Din pacate, nici in Duminica Floriilor armata rusa nu a facut excepție, astfel ca, in cursul nopții de sambata spre duminica, mai multe case din Zaporojie au fost atacate cu rachete S-300. Duminica…

- Vladimir Putin a gasit o modalitate de a mai face ceva bani de pe urma razboiului. Acum s-a aflat decizia incredibila luata de Putin in Rusia. Ce se intampla cu firmele care iși vand afacerile, pentru ca nu sunt de acord cu invazia Ucrainei. Ce decizie a luat Vladimir Putin. Sunt vizate firmele din…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat, sambata seara, in discursul adresat natiunii, ca peste 400 de persoane si companii, majoritatea ruse, au fost sanctionate din cauza razboiului declanșat in februarie 2022. De asemenea, masurile punitive vizeaza iranieni si sirieni care ajuta Moscova…

- La mai bine de un an de la debutul „operațiunii sale speciale” in Ucraina, Vladimir Putin vorbește despre viitorul Rusiei și sancțiunile impuse țarii sale. Ce a avut de spus liderul de la Kremlin despre Occident. Ce spune Vladimir Putin, la un an de la debutul razboiului din Ucraina Dupa un an de la…

- Situația militara pe campul de lupta devine din ce in ce mai grea pentru armata ucraineana, dupa ce rușii au inceput sa atace din nou regiunea Donețk. In ziua 370-a de razboi, Volodimir Zelenski a anunțat ca armata lui Putin a inconjurat orașul Bahmut, ceea ce inseamna ca aceștia avanseaza in cucerirea…

- Ucraina "nu a cedat" si "va triumfa" asupra trupelor si "terorii" ruse, a afirmat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi inainte de marcarea unui an de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…