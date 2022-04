Stiri pe aceeasi tema

- Condiția pentru o posibila intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski este documentul unui acord gata de a fi semnat de cei doi lideri, a anunțat joi, 14 aprilie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN . „In principiu, președintele…

- Televiziunea de stat rusa a intrerupt discursul lui Vladimir Putin in timp ce acesta lauda curajul soldaților sai din Ucraina și a aratat in schimb filmari preinregistrate cu cantece patriotice. Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de…

- Potivit HotNews.ro, contul de Twitter al jurnalistei pare ca a fost curațat de postari și de urmaritori. In plus, in feed-ul jurnalistei au aparut postari care acuza "ca totul este o minciuna", inclusiv ca ieșirea sa pe post cu mesajul anti-razboi ar fi fost o punere in scena.In postarea originala,…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…

- Cancelarul german Olaf Scholz, primit, marți, la Kremlin, pentru discuții pe tema crizei din Ucraina, a fost așezat la capatul aceleiași mese lungi de sase metri de catre liderul rus Vladimir Putin, exact cum s-a intamplat și in cazul președintelui francez Emmanuel Macron saptamana trecuta, scrie DPA,…

- Zilele urmatoare vor fi cruciale în privința confruntarii Rusia-Occident pe tema Ucrainei, a spus președintele francez Emmanuel Macron dupa întâlnirea de luni cu Vladimir Putin, care a sugerat ca au fost înregistrate unele progrese în cadrul negocierilor, transmite Reuters.…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a avertizat vineri ca un conflict militar dintre Rusia și Ucraina ar echivala cu o „încalcare grava” și inacceptabila a pacii regionale, repetând totodata oferta sa de a media. Erdogan a spus ca va vizita Ucraina la începutul lunii februarie…