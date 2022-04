Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca aliatii au livrat in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut, adaugand ca armele vor ajuta la salvarea vietilor a mii de oameni, potrivit Reuters.

Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, ar fi dorit sa faca o vizita in Ucraina, iar faptul ca nu a fost primit acolo este 'deranjant', a afirmat, miercuri, cancelarul Olaf Scholz la postul public de radio RBB, mentionand ca, in ce il priveste, nu are planuri imediate de a se deplasa la Kiev,…

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca Ucraina si Rusia se inteleg asupra problemelor tehnice la convorbirile de pace, dar ca partile raman in dezacord in privinta unor chestiuni teritoriale precum Crimeea, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca a vorbit cu Papa Francisc și ca ar saluta rolul de mediator al Sfantului Scaun in relația cu Rusia, conform Reuters. Papa Francisc a criticat Rusia și a calificat conflictul din Ucraina drept un "masacru fara sens".

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca asediul Rusiei asupra portului Mariupol este o "teroare" care va ramane in istorie secole de-a randul de acum incolo, potrivit Reuters. Autoritațile locale din Mariupol au spus ca mii de civili sunt deportați in Rusia de catre forțele rusești.…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.