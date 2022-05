Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat victoria țarii sale la Eurovision 2022. „Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa”, a scris Zelenski pe pagina sa de Facebook.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul zilnic catre popor, ca Rusia este singurul vinovat ca pacea a fost distrusa si aceasta este responsabilitatea sa istorica, iar in capitalele europene, subiectul principal este pretul pacii care va trebui platit pentru a opri razboiul declansat…

- "Nu pot tolera nicio indecizie dupa tot ce ni s-a intamplat", a declarat Zelenski in discursul sau rostit in format de videoconferinta in fata parlamentarilor irlandezi, relateaza EFE, prelaut de Agerpres."In timp ce lumea intreaga este la curent cu crimele comise impotriva poporului nostru, trebuie…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sanctiunile europene impotriva Rusiei au venit „putin cam tarziu”. Liderul de la Kiev a afirmat in discursul sau adresat Consiliului European ca, daca sanctiunile erau preventive, exista o sansa ca Rusia sa nu porneasca razboiul in Ucraina la 24 februarie.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cere eliberarea primarului din Melitopol, acuzand Rusia ca actiunle sale vor echivala cu ale teroristilor ISIS. Presedintele s-a adresat direct militarilor rusi carora le-a transmis ca se pot salva, daca predau armele si pleaca acasa. ”Oameni puternici, intr-o…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca Ucraina doreste discuții directe intre presedintele Volodimir Zelenski si omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, deoarece Kievul stie ca Putin este persoana care ia deciziile, transmite Reuters. „Ne dorim de multa vreme o conversatie…