Volodimir Zelenski le cere sprijin evreilor americani

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3.000 de americani vor lupta in Ucraina impotriva Rusiei, conform unui reprezentant al Ambasadei Ucrainei la Washington DC, citat de BBC. Jurnaliștii spun ca oficialul susține ca cele trei mii de americani care au raspuns apelului Ucrainei de a lupta impotriva invaziei Rusiei, vor sosi in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, sambata, prin Zoom, cu senatorii americani, carora le-a cerut ajutorul pentru impunerea unei zone de excludere aeriana deasupra Ucrainei, dar si sanctiuni mai dure pentru Rusia, relateaza cnn.com.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut un ''apel disperat'' pentru avioane pentru a lupta impotriva invadatorilor rusi in timpul unei convorbiri video sambata cu parlamentari americani, a declarat liderul majoritatii democrate din Senatul SUA, Chuck Schumer. Fii la curent cu cele…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut apel, vineri, la armata ucraineana sa „preia puterea” de la Kiev și sa-i dea jos pe președintele Volodimir Zelenski și anturajul acestuia, informeaza Hotnews . Liderul de la Kremlin a calificat puterea actuala din Ucraina drept o „clica de drogați și de neonaziști”.…

- Liderii Coaliției de guvernare discuta masuri de sprijin pentru populație in criza energiei. Intalnirea șefilor partidelor de la guvernare se desfașoara in dimineața zilei de marți, 22 februarie. Conform unui comunicat difuzat de Guvernul Romaniei, premierul Nicolae Ciuca nu are in programul de marți…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat, marti, intr-un discurs adresat Natiunii, o incalcare a "suveranitatii si integritatii teritoriale" a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua "republici" separatiste de catre Moscova, de care el sustine ca nu ii este "frica".

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti, intr-discurs adresat natiunii, o incalcare a "suveranitatii si integritatii teritoriale" a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua "republici" separatiste Donbas de catre Moscova, de care el afirma ca "nu ii este frica", scrie…

- Presedintele american Joe Biden va avea o conversatie telefonica, joi, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre recentul summit virtual cu Vladimir Putin, a facut cunoscut marti consilierul sau pentru securitate nationala, Jake Sullivan, noteaza AFP. El a precizat…