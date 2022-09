Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax. Fii la…

- Australia nu va interzice turistilor rusi sa intre in tara ca parte a sanctiunilor impuse Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, a declarat ministrul Apararii Richard Marles, conform abc.net.au. De la inceputul conflictului, Australia a sanctionat sute de indivizi si entitati ruse. De asemenea, a…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- McDonald’s si-a inchis restaurantele in Ucraina la inceputul invaziei Rusiei, la 24 februarie. Marca americana a luat decizia de a le redeschide treptat, incepand cu cele de la Kiev si din vestul tarii, motivata de deschidetrea altor intreprinderi. Ea a anuntat aceasta decizie joi, intr-o scrisoare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacul de luni asupra centrului comercial din orașul Kremenchuk drept „unul dintre cele mai indraznețe acte teroriste din istoria Europei”, informeaza CNN . Liderul Kiev a punctat ca, prin aceasta lovitura aeriana intenționata, statul rus „a devenit…