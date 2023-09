Stiri pe aceeasi tema

- In discursul adresat națiunii de luni seara, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a precizat ca așteapta și de la alte țari sa urmeze exemplul Romaniei și al Bulgariei și sa coopereze in privința exporturilor de cereale din țara sa, informeaza News.ro. „Sunt recunoscator partenerilor nostri care…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunta ca asteapta ”vesti bune” de la o reuniune bilaterala cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, in marja celei de a doua zile a summitului NATO, la Vilnius, relateaza News.ro . Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter, liderul de la Kiev a scris intr-o…

- "Sarcina noastra acum este sa ne asiguram ca Ucraina invinge in acest razboi, garantand aprovizionarea cu arme si munitii, pentru ca daca Ucraina nu castiga ca natiune democratica si independenta, nu va exista niciun motiv pentru a discuta despre garantii de securitate sau despre aderarea la NATO.Presedintele…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat ferm la decizia luata in cadrul summitului NATO de la Vilnius, exprimandu-și dezamagirea fața de faptul ca Ucraina nu a primit un interval de timp clar pentru aderarea la Alianța. Zelenski considera ca este fara precedent și absurd ca Ucraina sa…

- Tur de forta al lui Volodimir Zelenski inaintea summitului NATO de saptamana viitoare. Presedintele Ucrainei a vizitat Cehia si Slovacia, tari care i-au promis un nou ajutor militar. La aceasta ora, este in drum catre Istanbul pentru intalnirea cu unul dintre prietenii lui Putin, Recep Erdogan. Ieri,…