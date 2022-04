Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris modul in care forțele ruse au fost aproape de a-l captura sau asasina in primele ore ale invaziei, intr-un interviu pentru revista Time, preluat de The Guardian. Zelenski a fost laudat pentru reacția sa la invazia ruseasca, inca de la inceputul acesteia…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a afirmat ca noul pachet de sancțiuni occidentale impotriva Rusiei „nu este suficient”, iar in lipsa unor masuri mai „dureroase”, rușii vor considera ca au permisiunea de a continua cu atacurile. Daca Vestul nu va reuși nici de aceasta data sa previna viitoare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a multumit Marinei Ovsiannikova, angajata a televiziunii ruse Pervii Kanal, care a intrerupt o emisiune, luni seara, pentru a striga „Nu razboiului”, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Zelenski le cere americanilor avioane de vanatoare, un embargo asupra petrolului rusesc și suspendarea cardurilor Visa și Mastercard in Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sambata printr-o conferința video cu senatorii americani. Acesta a blamat decizia NATO de a nu impune o…

- Primele negocieri de pace intre Rusia și Ucraina se țin in Belarus, pe parcursul zilei de luni, 28 februarie 2022. Locul negocierilor este orașul Gomel din Belarus, aproape de frontiera dintre Belarus și Ucraina. Negocierile au fost cerute de Rusia. Ucraina a respins inițial ideea negocierilor, apoi…

- Președintele Ucrainei face primele declarații dupa invazia Rusiei. El se adreseaza propriului popor, dar și poporului rus. Iata principalele declarații: Militarii noștri țin piept atacurilor. Avem o armata foarte puternica. Ucraina e atacata di nord și sud. avem arme defensive capabile sa ne apere suveranitatea.…