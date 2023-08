Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Danemarca, a declarat luni, la Copenhaga, ca este convins ca Rusia va pierde razboiul, in conditiile in care Danemarca si Olanda au anuntat ca vor livra Ucrainei in viitorul apropiat avioane de lupta F-16, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Danemarca, a declarat luni, la Copenhaga, ca este convins ca Rusia va pierde razboiul, in conditiile in care Danemarca si Olanda au anuntat ca vor livra Ucrainei in viitorul apropiat avioane de lupta F-16, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Numai Ucraina poate decide cand sunt intrunite conditiile pentru a se alatura oricaror negocieri de pace in urma invaziei ruse, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Acesta a subliniat pozitia neschimbata a Aliantei Nord-Atlantice dupa ce Stian Jenssen, șeful de cabinet al secretarului…

- Presedintele Volodimir Zelenski a descris marti seara ruperea barajului Kahovka din sudul Ucrainei drept „o bomba ecologica de distrugere in masa” si a spus ca doar eliberarea intregii tari ar putea garanta ca noi acte „teroriste” nu vor mai avea loc, informeaza Reuters. „O astfel de distrugere deliberata…

- Atacul cu drone asupra Kremlinului din aceasta luna a fost probabil orchestrat de una dintre unitatile speciale de informatii militare ale Ucrainei, informeaza New York Times, citand evaluari ale agentiilor de spionaj americane, potrivit Reuters. Ziarul mai scrie ca atacul pare sa fi facut parte dintr-o…