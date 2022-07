Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l a demis sambata pe ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrii Melnik, precum si pe alti cativa ambasadori, relateaza Reuters, citand site ul web al presedintiei de la Kiev.Intr un decret care nu precizeaza motivele acestor destituiri, Zelenski a anuntat demiterea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis sambata pe ambasadorul Kievului in Germania. Totodata, au fost inlaturați din funcții alți ambasadori din Europa și Asia, potrivit site-ului prezidențial.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis sambata pe ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrii Melnik, precum si pe alti cativa ambasadori, relateaza Reuters, citand site-ul web al presedintiei de la Kiev. Intr-un decret care nu precizeaza motivele acestor destituiri, Zelenski a anuntat…

- Batalia de la Severodonetk va determina soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei, a apreciat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters conform unei inregistrari video difuzate miercuri. ‘Este o batalie foarte brutala, foarte dura, poate una din cele mai grele din tot razboiul’, a spus…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Pagubele aduse cladirilor și infrastructurii Ucrainei de invazia Rusiei au ajuns la aproximativ 60 de miliarde de dolari și vor crește și mai mult pe masura ce razboiul continua, a declarat joi președintele Bancii Mondiale, David Malpass, conform Reuters. Malpass a declarat in cadrul unei conferințe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, despre stabilitatea financiara a Ucrainei si reconstructia tarii dupa razboi, informeaza luni Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti ca negocierile de pace cu Ucraina au ajuns intr-un punct mort, transmitand astfel un semnal ca razboiul pe care l-a declansat prin invazia asupra acestei tari ar putea fi de durata. Liderul de la Kremlin a acuzat Kievul ca zadarniceste negocierile de pace…