- Un consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serhiy Leshchenko, a negat intr-un interviu acordat CNN ca Zelenski ar fi refuzat oferta de vizita a președintelui german Frank-Walter Steinmeier, așa cum a raportat marți cotidianul Bild.

- Ucraina respinge vizita președintelui german, Frank-Walter Steinmeier, vazut ca un simbol al liniei blande pe care Berlinul a urmarit-o ani de zile fața de Moscova. Steinmeier a declarat marți ca intenționeaza sa se intalneasca la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, impreuna cu președinții…

- Discursul mult așteptat al lui Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, a fost perturbat de o serie de probleme tehnice. Chiar de la inceput, sunetul le-a dat batai de cap celor din staff-ul tehnic. Abia dupa mai multe minute, angajații Parlamentului au rezolvat problema, iar președintele Zelenski…

- Un oficial ucrainean l-a provocat pe președintele Joe Biden sa viziteze Kievul saptamana viitoare, spunand ca ”nu trebuie sa-i fie frica – daca are curaj”. Potrivit Daily Mail, Ihor Zhovka, șeful consilierilor diplomatici al președintelui Volodimir Zelenski, i-a cerut președintelui Americii sa viziteze…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat joi refuzul NATO de a interveni militar in Ucraina, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut intr-un discurs adresat parlamentului de la Berlin mai mult ajutor pentru ca tara sa sa se apere in fata invaziei ruse, transmite agentia DPA. Scholz…

- Volodimir Zelenski tut (Volodimir Zelenski este aici), spune președintele Ucrainei intr-un clip inregistrat la Kiev intr-o noapte in așteptarea armatei ruse, alaturi de prim-ministru și de șeful armatei. Este imbracat intr-o bluza militara și, chiar daca obosit, pare energic. Nici replica data oficialilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a imbracat vineri uniforma militara, semn ca nu cedeaza in fața invaziei armatei ruse care se indreapta spre Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers in mijlocul soldaților aflaț in linia frontului insoțit de o echipa de jurnaliști. Echipa BBC l-a insoțit pe președintele Ucrainei timp de doua zile in care oficialul a avut diverse intalniri, dar a mers și in randul soldaților. Jurnaliștii scriu ca…