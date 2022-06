Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a comparat invazia Rusiei in țara sa cu pandemia Covid și a descris armele și sancțiunile ca pe un vaccin, in contextul in care situația militara a Ucrainei in Donbas devine tot mai dificila, scrie The Guardian, potrivit stiri.tvr.ro. Președintele ucrainean a pledat pentru mai mult…

- Volodimir Zelenski a comparat invazia Rusiei cu Covid si a descris armele si sanctiunile cu pe un vaccin, pe masura ce pozitia militara a Ucrainei in Donbas se inrautateste, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Volodimir Zelenski a comparat invazia Rusiei cu Covid si a descris armele si sanctiunile ca pe un vaccin, pe masura ce pozitia militara a Ucrainei in Donbas se inrautateste, scrie The Guardian.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret care impune sancțiuni impotriva a 35 de oficiali ruși de rang inalt, inclusiv a președintelui rus, Vladimir Putin, relateaza The Guardian. Sancțiunile blocheaza bunuri și proprietați ale oficialilor aflați pe lista, ii impiedica sa-și retraga…

- Oficialii americani au ezitat pana acum sa trimita astfel de sisteme de rachete Kievului, una dintre temeri fiind ca armele ar putea fi folosite pentru atacuri asupra țintelor din Rusia, scrie CNN . Administrația Biden se pregatește sa trimita Ucrainei sisteme avansate de rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Razboiul Rusia – Ucraina continua, iar bombardamentele sunt in toi. Cel putin sapte persoane, printre care un copil in varsta de 11 ani, au fost ranite intr-un atac cu racheta organizat de fortele ruse, care a vizat Casa de Cultura ”recent renovata” din orasul Lozova, regiunea Harkov, din estul Ucrainei,…

- Rusia "nu va fi trasa la raspundere" pentru crimele de razboi comise in Ucraina, datorita puterii sale ca "stat nuclear" si "santajeaza Europa cu amenintari", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru grupul de experti Chatham House. De asemenea, liderul ucrainean…

- În primele convoaie rusești capturate dupa declanșarea invaziei ruse, ucrainenii au gasit uniforme de parada, ceea ce sugereaza ca Vladimir Putin a crezut ca totul se va încheia rapid, iar rușii erau pregatiți pentru marșuri de victorie în 3-4 zile, a declarat președintele Volodimir…