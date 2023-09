Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intentioneaza sa se deplaseze la Washington dupa discursul pe care il va rosti la Adunarea Generala a ONU, au relatat joi media americane, transmite DPA, preluata de Agerpres. In capitala SUA, Zelenski ar urma sa aiba o intalnire cu presedintele Joe Biden la…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat ca Germania va furniza Ucrainei noi arme, intr-un nou pachet de asistența militara. Intr-un mesaj transmis luni seara, Zelenski a precizat ca noua asistenta din partea Berlinului va include sisteme de artilerie și aparare aeriana."Astazi avem…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat sa participe la Adunarea Generala a Natiunilor Unite in septembrie si la o reuniune a Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, le-a declarat vineri reporterilor ambasadorul Albaniei la ONU, Ferit Hoxha, transmite Reuters.

- Nicolas Petro, fiul președintelui columbian, a fost arestat in cadrul unei anchete de amploare pentru spalare de bani. Vizate sunt fondurile pe care le-a incasat in timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2022 de la traficanți de droguri condamnați, relataza The Guardian.Arestarea a fost…

- Presedintele ucrainean a explicat miercuri ca vrea sa "recupereze pamantul" din Ucraina si sa "pedepseasca toate crimele" comise de armata rusa de la inceputul razboiului, in urma cu peste 500 de zile.In cea de-a doua zi a summitului NATO de la Vilnius, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a…

- Astfel, atat senatorii democrati, cat si cei republicani din SUA si-au reluat miercuri eforturile pentru a impiedica ieșirea SUA din NATO, printr-o decizie unilaterala a președintelui SUA, fara aprobarea prealabila a Senatului american, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Presedintele nu va suspenda,…

- Președintele american, Joe Biden, intenționeaza sa poarte o runda de discuții cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, in marja summitului NATO de la Vilnius, au declarat surse pentru Politico.Potrivit publicației, care citeaza surse bine informate cu privire la agenda presedintelui Biden, o intalnire…

- Bilantul victimelor in urma atacului cu rachete din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, potrivit autoritatilor locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite, transmite CNN. Rachetele rusesti au lovit, marti, centrul aglomerat al orasului…