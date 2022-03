Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a adus un elogiu polonezilor, vineri, intr-un lung mesaj video, salutand „uniunea extrem de puternica” creata intre cele doua tari in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni noi sancțiuni internaționale impotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina, propunand boicotarea petrolului rusesc și a altor produse vandute de Rusia și oprirea exporturilor catre Rusia, transmite Reuters. Zelenski a declarat ca presiunea…

- Statele Unite și aliații europeni pregatesc sa il evacueze din țara pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe membri guvernului sau, care ar urma sa conduca din Polonia un razboi de gherila impotriva forțelor ruse, scrie Washington Post . Armata ucraineana a opus o rezistența neașteptat de…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat american, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova, informeaza Agerpres , care citeaza AFP si DPA. „Acum…

- Astazi s-a implinit o saptamana din momentul in care Rusia a patruns in Ucraina pentru a o ataca. Cu toate astea, țara vecina Romaniei nu s-a lasat invinsa, iar președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

- Din momentul atacarii Ucrainei de catre Rusia, romanii s-au mobilizat exemplar in acordarea de ajutor refugiaților ucrainieni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, la orele amiezii, un mesaj de recunoștina pentru Romania și i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea…

- Rusia a asigurat duminica ca este pregatita sa negocieze cu Ucraina, propunand ca loc de intalnire Gomel din Belarus, tara de unde Rusia a lansat ofensiva asupra Ucrainei. Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko indeamna Kievul sa accepte negocieri cu Rusia, pentru ca Ucraina sa nu-si piarda „statalitatea”.…

- Rusia a invadat Ucraina in data de 24 februarie, iar oficialii țarii vecine cu Romania fac tot posibilul pentru a gestiona situația in cele mai bune forme. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat o mobilizare militara generala. Cine sunt cetațenii care nu au voie sa paraseasca statul ucrainean.…