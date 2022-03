Stiri pe aceeasi tema

- NU RAZBOIULUI. OPRIȚI RAZBOIUL. NU CREDEȚI PROPAGANDA. AICI SUNTEȚI MINȚIȚI. Așa a vazut o lume ca scria pe afișul pe care Marina Ovyannikova, editor șef al știrilor internaționale de la Pervii Kanal din Moscova l-a prezentat in direct, in timp ce colega ei, prezentatoarea știrilor, Ekaterina Andreeva,…

- Potivit HotNews.ro, contul de Twitter al jurnalistei pare ca a fost curațat de postari și de urmaritori. In plus, in feed-ul jurnalistei au aparut postari care acuza "ca totul este o minciuna", inclusiv ca ieșirea sa pe post cu mesajul anti-razboi ar fi fost o punere in scena.In postarea originala,…

- O jurnalista a postului tv Pervii Kanal (Canal 1) din Rusia a intrat in cadru in timpul unei emisiuni de știri in direct, purtand o pancarta pe care scria „Nu Razboiului”. Secvența a durat doar cateva secunde. Agențiile ruse de știri au relatat ca ulterior jurnalista a fost reținuta și acuzata de „discreditarea…

- „Președintele Putin ar trebui sa inceapa sa discute, sa inceapa un dialog in loc sa traiasca intr-o bula informaționala fara oxigen. Cred ca exact acolo se afla. El este in acea bula. Obține informații, dar nu știu cat de realiste sunt acestea. Cred aceasta situație este ca o oglinda care deformeaza…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem…

- Presa rusa a citat duminica o sursa anonima care a afirmat ca Ucraina este aproape de a construi o arma nucleara, „bomba murdara”, pe baza de plutoniu, deși sursa nu a citat nicio dovada. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat o invazie a Ucrainei pe 24 februarie, cu scopul de a „demilitariza” și…

- Boris Johnson viziteaza marți țarile NATO vecine cu Rusia și se va intalni și cu trupele britanice dislocate in aceasta zona, spunand ca ”Putin trebuie sa piarda”. Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa zboare marți pentru a vizita țarile de la granița NATO cu Rusia, promițand ca Vladimir Putin…