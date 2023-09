Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat din nou Ucraina cu drone noaptea trecuta, de aceasta data in vestul țarii. A fost vizat orașul Liov, unde aparatele de zbor au distrus cateva depozite și cel puțin un om a fost ranit. Intre timp, pe fronturile din est și sud, contraofensiva ucraineana avanseaza treptat. Trupele Kievului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni in Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generala a ONU si apoi pentru a se intalni cu omologul sau american Joe Biden, la Washington, relateaza Reuters, citat de news.ro."Olena Zelenska si cu mine am ajuns in Statele Unite", a anuntat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se numara printre liderii care vor lua cuvantul in cadrul celei de-a 78-a sesiuni anuale a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Un lucru notabil insa il reprezinta absența unor mari lideri de la intalnirea, organizata la New York.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 18 22 septembrie 2023, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de a 78 a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite ONU , care se va desfasura la New York, Statele Unite ale Americii.Potrivit reprezentantilor…

- Militarii ucraineni au reusit o strapungere strategica. Ei anunta ca au trecut de prima linie de aparare rusa, alcatuita din mari campuri de mine. Si președintele Zelenski vine cu o veste buna: Statele Unite vor antrena pilotii si mecanici ucraineni sa foloseasca avioanele F-16.