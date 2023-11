Volodimir Zelenski­ ­exclude organizarea de alegeri ­prezidenţiale în Ucraina Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exclus organizarea de alegeri prezidentiale, sustinand ca “nu este momentul”, transmite AFP, preluata de Agerpres. “E momentul pentru aparare, pentru lupta de care depinde soarta statului si a poporului, nu pentru farsa pe care doar Rusia o asteapta din partea Ucrainei. Cred ca nu este momentul pentru alegeri”, a spus liderul de la Kiev in discursul zilnic, incercand sa puna capat dezbaterii tot mai insistente dupa mai mult de un an si jumatate de cand a inceput invazia rusa. “Trebuie sa ne unim, nu sa ne dezbinam, nu sa ne risipim in certuri sau alte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

