- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine marti in vizita oficiala in Romania, liderul ucrainean urmand sa aiba intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu si la Parlament, cu presedintii celor doua Camere si unde este posibil sa sustina si un discurs in plenul reunit,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat la București pe 10 octombrie, conform unor surse oficiale. Intr-un interviu recent la Digi 24, premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a confirmat ca președintele Zelenski urmeaza sa faca o vizita oficiala in țara noastra. Volodimir Zelenski a participat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat in prima vizita in Romania de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. Aceasta ar fi programata marți, in 10 octombrie. Zelenski ar veni la București pe fondul sprijinului constant al Romaniei pentru Kiev in criza cerealelor, urmand sa se intalneasca…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, scrie Stiripesurse . ”Mulțumesc pentru atenția cordata Ucrainei, Ma bucur sa pot participa la acest…

- Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a declarat vineri seara, 18 august, la Digi24, ca președintele Volodimir Zelenski urmeaza sa faca o vizita in Romania, fara sa ofere alte detalii.„Romania este partenerul nostru foarte de incredere și unul excelent. Asadar, sunt sigur ca presedintele Zelenski va vizita…