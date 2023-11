Volodimir Zelenski e sigur. ”Ucraina va face parte din UE”

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari marti ca tara sa va face “parte din Uniunea Europeana” (UE), declaratie facuta in ajunul publicarii unui raport privind progresele inregistrate de Ucraina care are statutul de candidat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. “Maine este o zi importanta”, a afirmat presedintele ucrainean in discursul sau zilnic adresat natiunii. Executivul european urmeaza sa prezinte miercuri un raport cu privire la stadiul progreselor inregistrate de Ucraina, Republica Moldova si Georgia si sa se pronunte asupra deschiderii sau nu a negocierilor de aderare.…