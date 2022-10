Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, luni, dupa exploziile din Kiev si din alte orase ucrainene, ca se incearca anihilarea ucrainenilor, anuntand ca sunt mai multi morti si raniti. ”A 229-a zi de razboi. In ziua 229 se incearca sa fim anihilati si stersi de pe fata pamantului”, a scris…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca exploziile care au avut loc luni in mai multe orase de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv in capitala Kiev, au cauzat morti si raniti si a acuzat Rusia ca incearca „sa stearga Ucraina de pe fata Pamantului”.

- Contraofensiva din Harkov. Forțele ucrainene au cucerit aproximativ 2.500 de kilometri patrați in cadrul contraofensivei din zona Harkov, pana la data de 9 septembrie, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de vineri spre sambata. Președintele…

- In noaptea de miercuri spre joi, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezmintit ca cerealele ucrainene pe care le exporta tara sa ar ajunge cu precadere in UE, asa cum a acuzat anterior, Vladimir Putin, transmite EFE și Agerpres . „Astazi (miercuri – n.r.) Rusia a facut o alta declaratie neobrazat…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul de vineri seara, ca Rusia a facut totul nu doar pentru a inchide accesul Ucrainei la mare, ci si pentru a distruge potentialul exporturilor, insa ucrainenii nu au permis acest lucru. "Astazi, statul nostru si intreaga lume civilizata…