- Președintele Volodimir Zelenski a declarat sambata, 30 septembrie, ca dorește sa transforme industria de aparare a Ucrainei intr-un "mare centru militar" prin incheierea unor parteneriate cu producatorii de armament din Occident, in scopul creșterii livrarilor de arme pentru contraofensiva Kievului…

- Comisia de Aparare a parlamentului bulgar a aprobat marti donarea catre Ucraina a unui numar neprecizat de rachete antiaeriene S-300 de conceptie sovietica si care sunt intr-o stare tehnica ce nu permite utilizarea lor, dar pot fi reparate de armata ucraineana si folosite de aceasta pentru a se apara…

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei "importante" mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP, scrie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa, citat de Agerpres."Acest lucru este foarte important", a spus Zelenski in discursul sau rostit sambata…

- O bomba aeriana ghidata de Rusia a lovit un centru de transfuzii sanguine din nord-estul Ucrainei, provocand moartea mai multor persoane si ranirea altora, a afirmat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC, citat de news.ro.Volodimir Zelenski a declarat ca salvatorii incercau sa stinga…

- Deputatul Yurii Aristov, lider al partidului lui Zelenski, Servitorii Poporului, a demisionat din funcție și este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei dupa o ancheta care arata ca, in timp ce ucrainenii incearcau sa inainteze cu contraofensiva, acesta s-a aflat in luna iulie in vacanța…

- Marile puteri economice ale lumii membre ale G7 (Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Canada, Germania, Italia și Japonia) au promis miercuri, la Vilnius, un ajutor militar pe termen lung Ucrainei, decizie ce a fost salutata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care, insa, a precizat ca acest…