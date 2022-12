Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin poate trai mai mult daca recunoaște ca razboiul este o greșeala și retrage trupele din Ucraina, transmite președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat The Economist. Potrivit acestuia, nu numai propria existența, ci și viața cercului sau interior depind de decizia…

- Președintele rus Vladimir Putin are un plan de scapare in cazul in care Rusia pierde razboiul pe care l-a inceput in Ucraina in februarie, a declarat miercuri un fost redactor de discursuri al șefului de la Kremlin, potrivit publicației americane Newsweek. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Emmanuel Macron a anuntat sambata, ca va vorbi "in curand” cu Vladimir Putin despre probleme de securitate din jurul sectorului "nuclear civil” din Ucraina, dupa ce discuta, duminica, cu directorul general al Agentiei Internationale de Securitate Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP, citat de news.ro.…

- Scriitorul italo-elvetian Giuliano da Empoli a castigat joi Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze pe anul 2022 cu un volum critic la adresa presedintelui rus Vladimir Putin, intitulat "Le Mage du Kremlin", informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Decretul semnat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, privind introducerea "legii marțiale" in teritoriile ocupate ale Ucrainei indica o isterie in interiorul Federatiei Rus - considera presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kremlinul l-a sfatuit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca niciodata "sa nu spuna niciodata". „Sfatul” Kremlinului vine in contextul in care liderul de la Kiev a precizat ca nu are ce discuta cu președintele rus Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, vineri, natiunile occidentale, in discursul rostit cu ocazia anexarii a patru regiuni din sud-estul Ucrainei, ca vrea sa destrame Rusia si sa formeze natiuni mai mici, liderul de la Kremlin denuntand "ordinea mondiala unipolara" dominata de Statele Unite.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…