- Volodimir Zelenski a vorbit, marti, printr-o interventie video, in Parlamentul italian. Presedintele Ucrainei a atras atentia ca țara sa se afla la limita supravietuirii in urma razboiului declansat de Rusia, iar „pentru trupele ruse Ucraina este poarta pe unde vor patrunde in Europa”. „Pentru trupele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat joi Bundestagului, cerand Germaniei sa darame noul zid ridicat in Europa impotriva libertatii odata cu declansarea razboiului de catre Vladimir Putin, scrie Reuters.

- Președintele american Joe Biden a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru youtuberul Brian Tyler Cohen, ca nu exista o alta alternativa la sancțiunile date Rusiei dupa invadarea Ucrainei decat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza News.ro . „Exista doua optiuni: Incepe al Treilea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ii chiama vineri pe europenii care au o experienta de lupta in Ucraina, pentru a respinge invazia armatei ruse, relateaza AFP. "Daca aveti o experienta de lupta (...), puteti veni in tara noastra (Ucraina) pentru a apara Europa", declara seful statului ucrainean.…

- Presedintele american Joe Biden este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin "in orice moment si indiferent de format, daca acest lucru permite evitarea unui razboi" in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit, sambata, 19 februarie, un moment inedit de umor in cadrul Conferinței de Securitate de Munchen, glumind ca este victima unui atac cibernetic al rușilor dupa ce caștile acestuia de traducere au incetat sa mai funcționeze, relateaza The Guardian și news.ro…