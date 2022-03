Stiri pe aceeasi tema

- "Noi trebuie sa ne uitam in jur, și la noi, și la alți, pentru ne putea sa seama ce se intampla și daca lucrurile care se intampla in Ucraina se pot extinde catre vest. Cand s-a anunțat prima data a atacului asupra Ucrainei, pe 16 februarie, era Olimpiada din China.Putin era pregatit atunci, pe surse…

- Volodimir Zelenski a ieșit din buncarul in care se adapostește, alaturi de alți lideri ai administrației, pentru a transmite un mesaj de pe strazile din Kiev. „Liderul partidului este aici, șeful oficiului președintelui este aici, premierul este aici. Cu toții suntem aici sa aparam independența noastra,…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Cancelarul german Olaf Scholz, presedintele american Joe Biden si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat, luni, ca recunoasterea independentei teritoriilor separatiste din estul Ucrainei de catre Vladimir Putin "nu va ramane fara raspuns", potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului de la…

- Vladimir Putin a convocat luni o ședința extraordinara, in formula extinsa, a Consiliului de Securitate al Rusiei, in condițiile in care Kremlinul considera situația din Ucraina ”extrem de tensionata”. In deschiderea reuniunii, Putin a declarat ca va analiza cererea liderilor separatiști din Donbass…

- NATO și UE au avertizat Moscova, joi, 16 decembrie, cu „consecințe grele” in cazul unei intervenții militare a lui Vladimir Putin in Ucraina, dupa ce au respins veto-ul Rusiei asupra posibilei aderari a Kievului la Alianța Nord Atlantica. „Orice noua agresiune impotriva Ucrainei va avea consecințe grele…

- Situatia tensionata de la frontiera Ucrainei cu Rusia ii preocupa pe toti liderii din flancul estic al NATO, dar si Alianta Nord-Atlantica. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a organizat consultari cu partenerii din zona si a prezentat propria evaluare a situatiei.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…