- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri fortele ruse ca sunt niste „ucigasi” si „tortionari” dupa gasirea a sute de cadavre ingropate sumar intr-o padure din apropiere de Izium, oras recent recucerit de ucraineni de la fortele ruse, unde au fost descoperite si „sali de tortura”.

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Occidentul ca vrea sa destrame Rusia, susținand ca a trimis forțele armate sa invadeze Ucraina pentru a preveni acest lucru, transmite Reuters.Luand cuvantul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfașurat in Uzbekistan, Putin a vorbit…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat luni ca efectueaza atacuri cu rachete in zonele din nord-estul Ucrainei, pe care forțele Kievului le-au recucerit in ultimele zile in cadrul unei contraofensive fulgeratoare, scrie The Moscow Times.La sfarșitul saptamanii trecute, Ucraina a recucerit aproape toata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica seara ca armata sa a preluat controlul in orasul strategic Izium, estul Ucrainei, unde Kievul a lansat o contraofensiva care a rupt liniile rusesti, relateaza AFP. De partea cealalta, oficialii ruși recunosc ca sunt in mare dificultate…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei, argumentand ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni ca inspectorii internaționali sa aiba acces la centrala nucleara din Zaporojie, dupa un nou atac, informeaza Reuters. „Orice atac la o centrala nucleara este un lucru sinucigaș”, a declarat Guterres intr-o conferința de presa in Japonia, unde a…